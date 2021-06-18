Андрей Бочкарев сообщил о начале облицовки пассажирских зон на станциях южного участка БКЛ

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

На станциях «Зюзино», «Воронцовская» и «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро специалисты приступили к монтажу декоративных элементов на потолках и стенах. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказал заместитель мэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на станции «Воронцовская» началась облицовка путевых стен и уже завершается монтаж «млечного пути». Декоративный элемент выполнен из алюминиевых круглых деталей диаметром 25 сантиметров.

— За счет множества этих элементов и разноуровневости их расположения, пассажиры увидят объем и поток света, который напоминает галактику, — рассказал заммэра.

Кроме того, пассажирскую зону станции «Зюзино» начали украшать «пчелиными сотами» — так архитекторы назвали объемные кубы, которыми будет покрыта поверхность потолка.

Главный инженер строительной компании-подрядчика по строительству станций южного участка БКЛ Павел Воронин добавил, что станция «Новаторская» продемонстрирует жителям и гостям Москвы другую футуристическую идею дизайнеров — «пламенеющий потолок». Он будет раскрашен в три оттенка оранжевого для создания имитации огня.