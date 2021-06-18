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Евросоюз откроет границы для граждан США
Фото: Pexels

Евросоюз откроет границы для граждан США

Полина Долганова

В мире

Совет Евросоюза добавил США в список стран, граждане которых могут пересекать европейские границы, закрытые из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщается в заявлении Совета ЕС.

Список стран, в отношении которых будут сняты ограничения на поездки, был обновлен в связи с рекомендациями о постепенной отмене ограничений на несущественные поездки в Евросоюз.

Так, с 18 июня, государства, которые входят в состав ЕС, должны отменить ограничения на поездки для граждан Албании, Израиля, Японии, Северной Македонии, Ливана, Австралии, Новой Зеландии, Сербии, Руанды, Китая, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда и США.

В сообщении уточняется, что для жителей Китайской Народной Республики границы откроются только в том случае, если сама КНР откроет границы для Евросоюза.

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