Путин наградил сотни российских медиков за борьбу с COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотни российских медиков за борьбу с пандемией коронавируса. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 18 июня, на официальном портале правовой информации.

Президент наградил почти 70 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Среди медиков 12 человек получили орден Пирогова, 11 человек — орден Дружбы, и еще около 40 человек — звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Кроме того, за вклад в борьбу с COVID-19 были награждены около 140 российских врачей, которые также были удостоены почетными медалями и орденами.

За оказание медицинской помощи и работу по предотвращению распространения коронавируса были награждены 18 человек, еще порядка 50 человек были отмечены за заслуги в области здравоохранения.