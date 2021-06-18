Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин наградил сотни российских медиков за борьбу с COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Путин наградил сотни российских медиков за борьбу с COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотни российских медиков за борьбу с пандемией коронавируса. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 18 июня, на официальном портале правовой информации.

Президент наградил почти 70 сотрудников Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Среди медиков 12 человек получили орден Пирогова, 11 человек — орден Дружбы, и еще около 40 человек — звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Кроме того, за вклад в борьбу с COVID-19 были награждены около 140 российских врачей, которые также были удостоены почетными медалями и орденами.

За оказание медицинской помощи и работу по предотвращению распространения коронавируса были награждены 18 человек, еще порядка 50 человек были отмечены за заслуги в области здравоохранения.

Читайте также:
коронавирусВладимир Путинпандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Наша помощь усопшим родным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры Путина и Байдена: встреча без иллюзий, но с определенной надеждой

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте