Дети и ветераны попросили у председателя «Совета матерей» Буцкой танк Т-34

Фото: Анна Никитина

Председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая провела встречу с жителями Некрасовки, на которой обсудили вопрос установки мемориала погибшим героям ВОВ. Москвичи попросили «Совет матерей» помочь с поиском танка Т-34, необходимого для нового мемориала.

Некрасовка образовалась в 2011 году. Сейчас это стремительно развивающийся район с высоким ростом численности населения. Многие улицы названы в честь героев ВОВ. Незадолго до 22 июня, памятной даты начала Великой Отечественной войны, местные жители попросили Татьяну Буцкую поддержать инициативу с обустройством мемориального комплекса.

Идея монумента принадлежит юным патриотам. Ученики школы в Некрасовке вдохновились подвигом танкиста-аса Дмитрия Лавриненко и слепили макет мемориала.

Он представляет собой танк Т-34, стоящий в окружении 52 деревьев. Проект предусматривает создание общественной зоны, которая включает в себя газон, тропинки, специально оборудованные места для отдыха

Дмитрий Лавриненко, по словам военных историков, на практике показал преимущество Т-34 перед немецкими танками в условиях осенней распутицы. За два с половиной месяца в 28 боях он уничтожил 52 фашистских танка и по праву считается самым результативным танкистом антигитлеровской коалиции.

Его танк трижды горел, но герой не раз выбирался из самых тяжелых ситуаций, приближая День Победы, до которого сам так и не дожил. В декабре 1941 года он был убит осколком мины на подступах к Волоколамску. Одна из улиц Некрасовки сегодня носит его имя.

Фото: Анна Никитина

Для будущего мемориала необходим танк Т-34, самая узнаваемая боевая машина времен ВОВ наряду с «катюшей». Ветераны и родители юных энтузиастов попросили Татьяну Буцкую поспособствовать решению этого вопроса. Она отметила, что это хорошая и правильная инициатива, откликнувшись на просьбу детей, их родителей и пенсионеров.

— Мы обязательно поможем, хотя сегодня найти Т-34 — не самая простая задача. Но мы считаем установку монумента герою-танкисту в Некрасовке важным делом. В первую очередь это необходимо подрастающему поколению, которое должно знать о подвиге своих предков, — поделилась Татьяна Буцкая.

Буцкая также отметила, что память о тех героических и трагических днях не заканчивается чествованием оставшихся ветеранов и возложением цветов в траурные и праздничные даты. Мы в долгу перед павшими, перед теми, кто подарил нам мир и свободу, поэтому должны всегда о них помнить, передавая эстафету памяти следующим поколениям.