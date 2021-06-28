Кинофестиваль о еде пройдет в «Музеоне»

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Сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы в летний кинотеатр в «Музеоне». Здесь с 9 по 18 июля пройдет международный кинофестиваль о еде и гастрономической культуре WatchEat.

Зрителям представят фильмы о самых дорогих и необычных гастрономических удовольствиях: устрицах в картине «Вкус желания», морских ежах в ленте «Изысканные и колючие» и десертах в фильме «Оттоленги и версальские пирожные».

Также можно увидеть фильмы про легендарных шефов — одного из основателей новой баскской кухни Хуан Мари Арзак, гения гриля Биттор Аргинсонис и инноватора Андони Луис Адурис. Так, героев французского сериала «Планета шефов» объединяет, помимо профессии, одно качество — все они родом не из Франции, но именно здесь они стали успешными шефами. Зрители увидят две истории — об аргентинце c итальянскими корнями Мауро Колагреко и гречанке Микаэле Лиарутсос.

В фильме «Священная корова» исследуется возможность регенеративного сельского хозяйства, а документалистка Лиз Маршалл в картине «Воплощая будущее» показывает будни стартапа, который делает ставку на мясо из пробирки.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте «Москино».