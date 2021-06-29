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Петр Толстой: Новый ФОК станет точкой притяжения для жителей Выхино-Жулебина

Павел Гриднев

Общество
Петр Толстой: Новый ФОК станет точкой притяжения для жителей Выхино-Жулебина
Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой заявил, что в районе Выхино-Жулебино планируется строительство нового спортивного комплекса. Он посетил участок, который планируется передать под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, на 8-9-м километрах МКАД.

— В Выхино-Жулебине не хватает общественной точки, связывающей два микрорайона вместе. Если ФОК построить здесь, то у выхинцев и жулебинцев появится еще один центр притяжения. Будем работать, чтобы создать здесь такую красоту, — сказал парламентарий.

Как отметил Толстой, участок прекрасно подходит именно для строительства спортивного объекта. Он не находится в зоне жилой застройки, поэтому не будет мешать жителям Выхино-Жулебина. Кроме того, участок находится рядом с крупнейшей московской магистралью, а значит, к спорткомплексу будет удобно подвести маршруты общественного транспорта.

При строительстве спортивного комплекса необходимо учесть и интересы московских автомобилистов, организовав большую парковку рядом с будущим комплексом, считает парламентарий.

— Буду все делать, что от меня зависит, чтобы строительство ФОКа началось. Обращение к мэру Сергею Собянину уже есть, мы передали главе Москвы пожелания горожан. Продолжаем работу, — сказал депутат.

Ранее жители Выхино-Жулебина обратились к Толстому с просьбой о строительстве ФОКа. Горожане собрали около 1 тыс. подписей в поддержку инициативы. По их словам, густонаселенный спальный район очень нуждается в еще одном спортивном объекте.

Сейчас их только два — теннисный центр и бассейн, где также базируется детско-юношеская школа по спортивному плаванию. Для 220 тыс. жителей Выхино-Жулебина этого мало, считают авторы обращения.

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