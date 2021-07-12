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Подозреваемого в краже запчастей от сельхозтехники задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия
Подозреваемого в краже запчастей от сельхозтехники задержали в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудники правоохранительных органов городского округа Серебряные Пруды Московской области задержали мужчину по подозрению в краже запасных частей от сельскохозяйственной техники. Об этом в понедельник, 12 июля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет пресс-служба ведомства, подозреваемый на своей машине приехал на территорию крестьянско-фермерского хозяйства в селе Куребино, открыл ворота гаража и забрал из него запчасти от сельскохозяйственной техники.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на территории хозяйства, составили фоторобот предполагаемого преступника и впоследствии его задержали.

Задержанный, ранее судимый 33-летний местный житель, рассказал, что сдал более 600 килограммов украденных запчастей на металлолом, а полученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело о краже, с задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».

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