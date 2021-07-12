Тимофей Баженов: Мошенники начали использовать для обмана почтовый домен gov.ru

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Тележурналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов рассказал о новой схеме мошенничества в Сети.

— Только за последние полтора года активность кибер- и телефонных аферистов выросла в два раза. Дошло до того, что злоумышленники смогли обмануть системы безопасности почтового домена gov.ru органов государственной власти России и начали с него рассылку фишинговых писем с целью получения конфиденциальной информации обычных пользователей, — предупредил россиян об угрозе мошенничества Тимофей Баженов.

Чтобы уберечься от обмана, тележурналист рекомендует всегда проверять достоверность информации, исходящей из Сети. Например, не открывать электронные письма от неизвестных вам отправителей. Не переходить по сомнительным ссылкам. Не открывать вложенные в письма подозрительные файлы. Рассылка может поступать и со знакомых адресов. Поэтому достоверность письма предварительно стоит уточнить по другому каналу.

Тимофей Баженов считает, что бороться с кибермошенничеством можно, только ужесточив наказание за интернет-преступления. Такие мошенники, по мнению телеведущего, должны отправляться за решетку как минимум на 5 лет. А если жертвами кибермошенников становятся пенсионеры и люди старшего возраста, то такое преступление необходимо рассматривать как преступление с отягчающими обстоятельствами.

Государство сегодня делает важные шаги в сторону борьбы с кибермошенниками, отмечает Тимофей Баженов. На днях Владимир Путин подписал закон о блокировке звонков с подменных номеров. Документ вступит в силу 1 декабря 2021 года. После чего звонить с местных телефонов из других стран и при помощи программ-обманок подменять его на российский номер станет невозможно.