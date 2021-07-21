Коммерческое помещение в центре Москвы выставили на торги

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Саввинская набережная, 19с1А Карта всех событий

Помещение в доме 1953 года постройки в районе станции метро «Киевская» выставлено на торги. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Центра управления городским имуществом.

Объект площадью 202,7 квадратных метра находится по адресу Саввинская набережная, дом 19. Его можно использовать для размещения магазина канцелярских товаров или копировального центра.

Как отметил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко, объект удачно расположен на левом берегу Москвы-реки, между Ростовской и Новодевичьей набережными. Дом, в котором располагается помещение, был построен по индивидуальному проекту в 1953 году. Рядом находятся несколько посольств, клиники и РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Начальная цена объекта — 17,9 миллиона рублей. Заявки принимаются до 23 июля, торги пройдут 3 августа, сообщается на официальном сайте Центра.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за шесть месяцев 2021 года город реализовал на торгах 978 квартир, общая площадь которых составила 56,3 тысячи квадратных метров. Недвижимость располагается в 11 административных округах столицы, а также в Подмосковье.