Евгений Попов призвал активнее привлекать общественность к решению проблем с экологией

Фото: Ольга Крылова

Журналист, ведущий программы «60 минут» Евгений Попов считает, что любые проекты по развитию и благоустройству столицы, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую среду, должны в обязательном порядке обсуждаться с местными жителями и экспертами. Об этом журналист заявил на круглом столе в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47.

В мероприятии, посвященном проблемам экологии и озеленения в столице, также приняли участие представители департамента природопользования, ученые и эксперты в сфере экологии.

По словам Евгения Попова, Западный административный округ входит в перечень территорий Москвы, где сложилась достаточно благоприятная экологическая обстановка.

— Однако и здесь немало проблем, — подчеркнул журналист. — Остро стоит вопрос компенсационного озеленения при реализации крупных инфраструктурных проектов. Город развивается, но мы должны сохранить «легкие» столицы.

Евгений Попов напомнил, что в программе Сергея Собянина «Лучший город Земли» защита природы Москвы поставлена в число главных приоритетов. На сегодняшний день 49 процентов площади столицы занимают озелененные территории, притом 34 процента — сохраняемые естественные природные зоны. Тем не менее распределены эти лесные массивы неравномерно: большая их часть располагается на новых территориях Москвы. Поэтому программа мэра предусматривает целый ряд мероприятий по озеленению, снижению вредных выбросов, экологизации каждого вида промышленности.

Участники диалога обсудили проекты, которые были реализованы на территории округа при поддержке Евгения Попова. Так, было высажено порядка 420 деревьев в районах Раменки, Дорогомилово, Фили-Давыдково, в том числе более 130 деревьев в рамках озеленения Мичуринского проспекта.

— Ученые МГУ помогли подобрать сорта деревьев, рассказали, как за ними ухаживать. Саженцы прижились, мы с активистами намерены продолжить эту работу — еще порядка 500 деревьев планируется высадить осенью, — рассказал Попов.

В качестве положительного примера взаимодействия власти и общества в решении экологических проблем журналист отметил остановку проекта обустройства Крылатского леса:

— Люди опасались, что вслед за экотропой появятся магазины, парковки и все закончится высотной жилой застройкой. Это нанесло бы невосполнимый ущерб экосистеме. Благодаря общественному резонансу удалось сохранить лес в первозданном виде. Рад, что получилось привлечь внимание властей и обеспечить качественные коммуникации с жителями.

Фото: Ольга Крылова

В свою очередь замруководителя ГПБУ «Мосприрода» Алексей Бирюков подтвердил готовность к диалогу:

— Мы готовы к широкому обсуждению с жителями таких проектов. У нас эта работа ведется в постоянном режиме, в рамках рабочих групп.

Также в ходе круглого стола была отмечена важная роль общественных организаций и экоактивистов в повышении экологической грамотности граждан. По словам руководителя проекта ОНФ «Серебряный эковолонтер» Татьяны Новиковой, в настоящее время всего 8,5 процента москвичей готовы участвовать в раздельном сборе бытовых отходов. Требуется масштабная просветительская кампания:

— При правильной переработке мусор — это настоящий Клондайк. Но эта система до конца не выстроена. Для решения существующих экологических проблем необходимо повысить сознательность граждан. Поэтому мы не просто учим, как правильно сортировать отходы, но и знакомим слушателей с основными законодательными актами по этой теме, а также учим разбираться в деятельности операторов и переработчиков.

Завершая дискуссию, Евгений Попов отметил, что все прозвучавшие предложения будут направлены для включения в Народную программу «Единой России». Свои предложения в эту программу может внести каждый житель — через Штаб общественной поддержки либо дистанционно (например, на сайте np.er.ru). Евгений Попов уверен, что для качественного улучшения ситуации необходим комплексный подход, включая совершенствование существующей нормативной базы.

— Одной из самых острых проблем природоохранных территорий являются стихийные свалки. Сегодня такие правонарушения нечасто доходят до суда из-за сложности установления виновных лиц. И часто ограничиваются небольшими штрафами, которые не соответствуют размеру нанесенного ущерба. В первую очередь это касается нерадивых застройщиков, которым проще и быстрее выбросить строительный мусор в лес, чем везти его на полигон. Правильным решением было бы увеличить штрафы для нарушителей экологических норм — в первую очередь за несанкционированный сброс мусора: до миллиона рублей для юридических лиц, — отметил Евгений Попов. — Без этого будет сложно сохранить наши леса и парки. Напомню, на важность введения самых строгих экологических стандартов обращал внимание в своем выступлении на съезде «Единой России» и президент страны Владимир Путин.