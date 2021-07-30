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Известно, что 31 июля нельзя есть больше, чем того требует ваш организм. В народе говорили, что можно заработать серьезные заболевания. Православная церковь 31 июля почитает память мученика Емилиана Доростольского.

Согласно народным поверьям, 31 июля нужно выбирать здоровую пищу, употреблять больше ягод, овощей и цельнозерновых каш, а также полезных жиров и семечек. Рекомендуется исключить из рациона неполезную пищу животного происхождения. Кроме того, нельзя брать и давать деньги в долг. Если у человека есть какие-либо долги, лучше отдать их до этого дня, в противном случае проблемы с деньгами будут длиться целый год.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно переедать 31 июля

Приметы погоды в этот день гласят: если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой. Если день жаркий, то в декабре будет холодно. Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет. Глухой гром — к тихому дождю, гулкий — к ливню.

31 июля отмечается Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера. Он был учрежден в 2007 году Международной федерацией рейнджеров (International Ranger Federation, IRF), чтобы отметить вклад парковых рейнджеров в охрану природы и почтить память погибших рейнджеров в ходе несения своей службы.

Термин «рейнджер» появился в 17 веке, изначально так называли английских солдат, сражавшихся в Войне короля Филипа (1675–1676). Сегодня в обществе слово «рейнджер» чаще всего ассоциируется с полицейским или военным, главная задача которого — поддержание порядка или проведение специальных операций.

Организацию IRF создали в 1992 году шотландские специалисты совместно с сотрудниками особо охраняемых природных территорий мира. Эта организация освещает работу сотрудников и коллег, рассказывает о состоянии окружающей среды и редких и исчезающих видах животных, отстаивает корпоративные интересы коллег, стоящих на страже природы. Так, 31 июля — это не только праздник, но и день памяти о людях, которые погибли или пострадали при исполнении своих служебных обязанностей.

Кроме того, 31 июля отмечается День вспоминания любимых книжек. Праздник установили участники Международного книжного интернет-форума. В этот день книголюбам и библиофилам разрешается отложить все дела и посвятить время любимому занятию — чтению.

Предлагается 31 июля организовать конкурс на лучшую рецензию романа или рассказа, провести коллективное чтение, открыть на книжном форуме тему «Отрывок любимой книги, который запомнился больше остальных».

В Кремле 31 июля 1605 года, или 416 лет назад, был венчан на царство «Димитрий Иванович», более известный как Лжедмитрий I. По одной из версий этим человеком был инок Московского Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он старался убедить всех, что его венчание на царство означает возрождение законной династии Рюриковичей, и приказал «продублировать» коронование в Успенском соборе еще одним — в Архангельском соборе, у захоронений его якобы «предков».

Также 65 лет назад в Москве открылся Центральный стадион имени В. И. Ленина, который в настоящее время является стадионом «Лужники». 31 июля 1956 года на его главном спортивном сооружении — «Большой спортивной арене» — состоялся грандиозный праздник с участием гимнастов, акробатов и легкоатлетов. В тот же день был сыгран товарищеский матч между сборными командами РСФСР и КНР.

Украинский спортсмен Сергей Бубка 31 июля 1994 года установил уникальный мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом на высоту 6 метра 14 сантиметров. Это был 35-й по счету мировой рекорд 30-летнего легкоатлета.

За свой рекорд Бубка получил в подарок красный автомобиль «Феррари» стоимостью 120 тысяч долларов. В Донецке, городе становления Бубки как спортсмена, был возведен его прижизненный бронзовый монумент.

В этот день родились народная артистка Вера Марецкая, французский киноактер Луи де Фюнес, киноактриса Любовь Соколова, клоун Олег Попов, телеведущий Леонид Якубович, певица Эдита Пьеха.

Именины отмечают Кузьма, Афанасий, Степан, Емельян, Леонтий, Иван, Мирон.