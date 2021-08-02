Столичные власти начали применять ИИ при рассмотрении заявок бизнеса на субсидии

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При рассмотрении заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса в Москве будут использоваться технологии искусственного интеллекта (ИИ). Пока городские власти тестируют систему на примере одной из субсидий, однако уже в третьем квартале текущего года их число увеличится. Об этом сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в понедельник, 2 августа.

— Эксперимент уже идет. Мы проводим его по одной субсидии, которая касается компенсации затрат на покупку оборудования. Сейчас прорабатываем возможность расширения видов субсидий и спектра сведений, которые проверяет искусственный интеллект, — рассказал он.

Алексей Фурсин отметил, что новшество позволит ускорить процедуру рассмотрения заявок предпринимателей на правительственные субсидии.

По словам руководителя департамента, эксперимент расширят в третьем квартале 2021 года. Однако ИИ будет проверять пока лишь часть поданных бизнесменами документов. Это связано с тем, что система самообучаемая. Для того чтобы она смогла анализировать сложные сведения, в нее нужно загрузить «тысячи, а то и десятки тысяч документов».

— При этом, например, субсидия на инжиниринг носит более редкий характер, поэтому массива данных для обучения недостаточно, — приводит слова Алексея Фурсина ТАСС.

Глава департамента уточнил, что ИИ проверяет документы и составляет список ошибок, указывая на область документа. Такие указания носят уведомительный характер и позволяют бизнесменам оперативно исправить заявку.

В настоящее время столичный департамент предпринимательства и инновационного развития принимает заявки по 17 видам субсидий. В них входят возмещение расходов на продвижение товаров и услуг в интернете, на участие в выставках, на обучение сотрудников, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды. Ознакомиться со всем перечнем субсидий и условиями их получения, а также подать заявку можно на сайте Московского инновационного кластера.