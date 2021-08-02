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В Москве прошел забег «За наших» в поддержку Олимпийской сборной России

Павел Гриднев

Общество
В Москве прошел забег «За наших» в поддержку Олимпийской сборной России
Фото:Галина Бродская

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев принял участие в спортивном забеге с препятствиями «За наших». Он был организован Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия». Тем самым участники присоединились к народному флешмобу в поддержку российской сборной на Олимпийских играх в Токио.

— Летняя Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на 2021 год. Но если с этим препятствием столкнулись все страны-участники, то российской сборной пришлось гораздо сложнее. Из-за политической ситуации наши спортсмены вынуждены выступать под флагом Олимпийского комитета России и сегодня им особенно нужна наша зрительская поддержка. И неравнодушные зрители собрались здесь, на Борисовских прудах, чтобы пробежать свою дистанцию, которую пусть и не сравнить с олимпийской, — подчеркнул Евгений Нифантьев.

Он отметил, что сегодня наши олимпийцы демонстрируют невероятную силу духа и завоевывают для страны медали. Этим они показывают всему миру, что российские спортсмены готовы бороться до конца несмотря ни на что.

— Например, впервые в постсоветской истории Россия завоевала олимпийскую медаль в академической гребле, причем серебряную, а пловец Евгений Рылов, принес стране не только золото, но и мировой рекорд, проплыв 200-метровку за 1 минуту 53,27 секунды. Также на днях мы наблюдали удивительную победу российских саблисток Софии Поздняковой и Софьи Великой, которые сразились в финале и завоевали золото и серебро Олимпиады, — добавил Нифантьев.

Участники спортивного забега также растянули 15-метровые ленты триколора.

Напомним, что в середине февраля этого года Международный олимпийский комитет объявил, что наши атлеты формально будут представлять не Российскую Федерацию, а комитет. Единственной возможной версией для наших представителей стал сокращенный вариант «ROC» (Russian Olympic Committe).

В связи с решением WADA запретить показ и использование российского флага на международных спортивных мероприятиях, представители Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» присоединились к народному флешмобу в поддержку спортсменов.

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