Назван способ, как правильно очищать кожу лица

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Раньше считалось, что для очищения лица достаточно умыться водой. Однако для качественного ухода за кожей этого недостаточно.

Это можно подтвердить с помощью одного простого эксперимента. После умывания водой нужно провести по лицу ватным диском, смоченным лосьоном. Это позволит убедиться в том, что ни о каком очищении в данном случае не может быть речи.

Для ежедневного ухода за кожей нужны пенка, лосьон, молочко и многое другое. А для глубокого очищения понадобится маска с этим эффектом. Если женщина не смывает на ночь макияж и не использует специальных средств для умывания, то она делает себе только хуже.

Согласно стандартному плану, ежедневно нужно делать следующие процедуры: снимать макияж по вечерам, тщательно умыться с помощью пенки, геля или мусса для умывания, нанести на лицо тоник и после этого увлажняющий крем. Причем отдельно для глаз и для лица.

Однако это считается лишь поверхностной очисткой — глубокую девушки проводят как отдельную процедуру. Не каждая леди может позволить себе посещать салон красоты для этого, поэтому она пользуется доступными бьюти-средствами. Некоторые очищающие маски можно сделать в домашних условиях, а некоторые — купить в магазине, отмечает ФАН.

Данные бьюти-средства помогают женщинам решать одновременно несколько проблем либо сосредоточиться на одной. Например, детокс-маска возьмет на себя все, даже самые глубокие загрязнения, а скраб-маска даст качественное очищение и уберет лишний кожный жир.