Названы привлекательные вакансии в сфере реставрации объектов культурного наследия Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы

Специалисты в сфере восстановления объектов культурного наследия в столице могут получать до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе портала Superjob в среду, 4 августа.

— Самые дорогие вакансии — главный архитектор проекта и главный инженер проекта с высшим архитектурным образованием или высшим профессиональным образованием с опытом работы по специальности не менее десяти лет и зарплатой 100 тысяч рублей в месяц. Специалисты должны осуществлять научно-техническое руководство производством работ по реставрации и приспособлению памятников истории и культуры высокой сложности и особой историко-архитектурной значимости, — говорится в сообщении.

Начальник отдела по строительству и реставрации, в компетенции которого входят обеспечение ведения оперативного учета и приемка выполненных работ, сможет получать 95 тысяч рублей в месяц. Для этого потребуется наличие высшего образования и релевантный опыт не менее пяти лет. Взамен работодатель также предлагает бесплатное посещение музеев и корпоративный транспорт.

Тройку вакансий по размеру зарплаты замыкает начальник отдела текущего ремонта зданий и сооружений. Кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы на руководящих позициях не менее пяти лет. При таком резюме специалист может рассчитывать на компенсацию от 80 тысяч рублей в месяц.