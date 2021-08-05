Психолог рассказал, как без проблем вернуться в офис после удаленки

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Процесс возвращения к обычному, очному формату работы должен протекать постепенно. На данном этапе не стоит перенапрягаться и брать на себя выполнение сложных задач. Так считает психолог-консультант Илья Шабин.

Из-за пандемии COVID-19 в России некоторые компании и предприятия перевели часть своих сотрудников на удаленный формат работы. Таким образом было сокращено количество контактов и прервана цепочка распространения заболевания.

В настоящее время на территории столичного региона отмечается улучшение ситуации, связанной с коронавирусом. Для этого в городе проводится масштабная вакцинация граждан. Постепенно сотрудники возвращаются к привычному формату работы.

— В психологии существует принцип ненасильственного управления собой. Его суть заключается в том, что необходимо делать что-то нужное, но без экстрима, — пояснил Илья Шабин.

По его словам, данное поведение можно отнести и к возвращению к очному режиму работы после дистанционного. Эксперт посоветовал делать это плавно, отмечает РИАМО. Как подчеркнул специалист, радикальные перемены могут стать причиной стресса и перенапряжения. Поэтому он советует сначала выезжать в офис два дня в неделю, затем три, постепенно повышая их количество.