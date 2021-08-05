Климатолог объяснил, какую угрозу таит повышение температуры в России

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Заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, почему возникают тепловые волны, которые приводят к образованию жаркой погоды.

Эксперт уверен, что одним из основных отрицательных последствий аномальных погодных условий станут теплые ночи. Они не будут позволять организму человека отдохнуть. В результате может возникнуть рост смертности от жарких волн.

Как подчеркнул Владимир Семенов, существует вероятность образования таких волн жары, потому что температура воздуха постоянно растет, отмечает Nation News.

— Из-за антропогенных образов парниковых газов и глобального потепления на территории нашей страны температура поднялась на два градуса. Причем тенденция к росту продолжается до сих пор, — пояснил климатолог.

Он также добавил, что Россия — не первая и не единственная страна, столкнувшаяся с такой проблемой. Подобные волны жары возникают в Европе, Азии и США. Эксперт считает, что это неминуемая часть глобального потепления.