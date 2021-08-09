Лекции, кружки и квесты: Мосприрода пригласила на экозанятия

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мосприрода приглашает взрослых и детей с 10 по 13 августа принять участие в экологических занятиях, которые пройдут на природных территориях и в экоцентрах. Посетителей ожидают квесты, викторины, лекции, кружки, мастер-классы и игры.

Во вторник, 10 августа, в Битцевском лесу ребятам почитают сказки под сосной. Занятие кружка «Юные натуралисты» пройдет в экоклассе в Куркине. В парке «Кузьминки-Люблино» можно принять участие в пешеходном квесте-экскурсии «#ПоПаркуСпалками». «Экошкола Кусково» покажет документальный фильм «Дом».

10 и 12 августа экоцентр «Лесная Сказка» приглашает на обзорную экскурсию по интерактивной экспозиции, где можно совершить путешествие по особо охраняемым природным территориям Москвы. А в Бирюлевском дендропарке состоится акция по раздельному сбору и сортировке отходов «Собирай! Разделяй! Сдавай!».

Всю неделю с 10 по 13 августа в парке «Кузьминки-Люблино» проходят занятия кружка «Зеленая школа мельника Кузьмы». В экоцентре «Воробьевы горы» можно принять участие в интерактивной экскурсии «Мой дом. Мой город», «Рациональное использование ресурсов в быту», а также экологических играх, конкурсах, викторинах на основе экспонатов центра.

В среду, 11 августа, парк «Кузьминки-Люблино» приглашает ребят на «Сказкотерапию», а взрослых — на велоэкскурсию. В экоцентре «Скворечник» можно послушать лекцию «Осторожно: клещ!», а в природно-историческом парке «Москворецкий» — принять участие в тематическом занятии «Пчелы и мед» с мастер-классом «Дары леса».

На следующий день в Битцевском лесу пройдет мероприятие «Ужас на крыльях ночи», посвященное совам. В экоклассе в Куркино можно принять участие в занятии кружка «Природная мастерская», в Бирюлевском дендропарке — в викторине «Прогулка по Арборетому», а в экоцентре «Конный двор» — в квесте «День жабы».

В завершающий день рабочей недели Битцевский лес приглашает нарисовать свою природу, парк «Тушинский» — на экомарафон «Жукофест», в Бирюлевский дендропарк — на «Игры Мосприроды». Кроме того, в этот день пройдут три экскурсии: «Природа Алтуфьевского заказника» на территории одноименного комплексного заказника, «Орнитофауна КЗ «Зеленоградский» в одноименном комплексном заказнике и «Природа Алешкинского леса» по парку «Тушинский».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.