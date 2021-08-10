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МГУ может ввести тесты на коронавирус для заселяющихся в общежития студентов

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
МГУ может ввести тесты на коронавирус для заселяющихся в общежития студентов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московский государственный университет (МГУ) им. Ломоносова, возможно, будет проводить тестирование на COVID-19 для всех студентов, которые планируют заселяться в общежития. Об этом во время обсуждения вопросов вакцинации студентов рассказал Виктор Садовничий, ректор высшего учебного заведения.

— Сейчас обсуждаем — может быть, мы попробуем ввести тесты при поселении. Может, в отдельных случаях. Но это надо еще обсудить, — отметил он.

Также Виктор Садовничий отметил, что в общежитиях МГУ насчитывается около 18 тысяч студентов, что представляет собой большое скопление людей. Руководство университета также рассматривает возможность введения температурного контроля студентов при заселении.

Помимо этого, ректор вуза сообщил, что на случай выявления в общежитиях заразившихся коронавирусом руководство МГУ зарезервировало несколько корпусов на 670 мест для изоляции контактировавших с заболевшими.

Отметим, что 10 августа в Минобрнауки заявили, что студентам необходимо предоставить равные права, которые не зависят от факта наличия или отсутствия прививки от COVID-19.

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