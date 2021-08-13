Более 4 тысяч услуг оказали московские ветеринары с начала лета

ветеринарный врач

Московские ветеринарные врачи с начала лета 2021 года оказали более четырех тысяч услуг по уходу за домашними животными жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета ветеринарии.

Так, например, к числу важных гигиенических процедур, которые проводили столичные специалисты, можно отнести санацию ушных раковин для профилактики отита и стрижку когтей.

В пресс-службе отметили, что питомцам необходимо чистить уши не реже раза в месяц. Профессиональная стрижка когтей также необходима многим братьям нашим меньшим. Несмотря на то, что кошкам провести эту процедуру можно в домашних условиях с помощью специальных ножниц, профессиональный ветеринар сделает это гораздо более безболезненно и эффективно. Аналогичная процедура может понадобиться также собакам, свинкам, хорькам и енотам.

Помимо этого, профессионалы часто помогают москвичам с купанием животных, потому как к каждому питомцу нужен индивидуальный подход. Специалист вызовет у кошек меньше стресса, а также покажет, как правильно мыть собак, енотов и земноводных.

В пресс-службе подытожили, что всем собакам и кошкам с шерстью длиннее пяти сантиметров необходимо удалять колтуны и проводить стрижку. Эти услуги с начала лета оказывались в девяти столичных ветеринарных клиниках, передает агентство городских новостей «Москва».