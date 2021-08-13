Дмитрий Колдун вспомнил голодные годы после «Фабрики звезд»

Фото: Предоставлено пресс-службой Дмитрия Колдуна

Певец, победитель «Фабрики звезд-6» Дмитрий Колдун вспомнил, как жил после окончания популярного проекта. Вместо баснословных гонораров певца настигло безденежье, справиться с которым удалось лишь спустя несколько лет.

— Я ел просто субпродукты. Покупал замороженные рыбные палочки, жарил их в лесополосе. Жил на съемной квартире, которую не в состоянии был оплатить, — рассказывает актер в интервью на YouTube-канале «Историс — откройте, Давид!».

Он вспоминает, что его мать продала квартиру, чтобы помочь Дмитрию остаться в Москве. Иногда денег не хватало на то, чтобы приехать к близким в Минск. Ситуация улучшилась в 2010 году — тогда артисту удалось собрать музыкальный коллектив и продолжить творческую деятельность без участия продюсера.

Сейчас Дмитрий Колдун живет в Минске. Он женат на своей однокласснице Виктории, пара воспитывает двоих детей – дочь Алису и сына Яна.