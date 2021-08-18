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Французский актер Тьерри Лиагр умер на 69-м году жизни

Михаил Алимов

Происшествия
Французский актер Тьерри Лиагр умер на 69-м году жизни
Фото: kino-teatr.ru

Скончался французский актер Тьерри Лиагр. Он снимался в известных картинах «Пришельцы», «Банзай» и «Суп из капусты».

— Наше агентство с огромной печалью сообщает о кончине Тьерри Лиагра. Все, кто встречался с ним, не забудут его талант, его добрый нрав, его смех, — сообщает актерское агентство SB Talents в Twitter.

Причины смерти 68-летнего актера не уточняются.

Тьерри Лиагр известен своими ролями в комедиях «Банзай», «Суп из капусты» и «Пришельцы», где он снимался в компании Жана Рено и Кристиана Клавье. Он появлялся и в комедиях режиссера Клода Зиди: помимо «Банзая», Лиагр получил роли в фильмах «Откройте, полиция! — 2» и «Тотальная слежка».

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