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Народный календарь. Чем особенно опасен алкоголь 24 августа

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чем особенно опасен алкоголь 24 августа
Фото: pexels.com / Torsten Dettlaff

24 августа Православная церковь почитает память Евпла — раннехристианского святого, священномученика, архидиакона, а также преподобномучеников Феодора и Василия Печерских.

В этот день запрещается употреблять спиртные напитки, поскольку говорят, что в этот день темные силы могут прийти и наказать за распитие алкоголя.

24 августа в народе называли «Белый конь». Считалось, что в этот день на кладбищах гуляют привидения, распевая песни, а по могилам скачет жалобно плачущая белая лошадь, выпрыгнувшая из болота.

Мужчины должны в этот день подстричь овец, а женщины — вычесывать кошек и собак. Из собранной шерсти нужно сделать пояс, талисман и оберег.

Приметы погоды

Если на рассвете сильно звезды сияют, то через несколько дней будет дождь.

Много орехов, а мало грибов – к холодной и снежной зиме.

Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем особенно опасен алкоголь 24 августа

Праздники

День валяния в стоге сена

В наше время существует такой праздник как День валяния в стоге сена, который отмечается ежегодно 24 августа. Тем, кому посчастливилось жить в сельской местности, со спокойной совестью можно вдоволь поваляться на копне сена (если только это не чужая собственность), надышаться ароматом высушенной травы и помечтать о жизни. А остальным придется отправляться за город, чтобы «остановить» стремительную карусель жизни на несколько минут и воссоединиться с природой.

Положительный эффект от данной процедуры все же перевешивает всякие неудобства (колющиеся в разные части тела соломинки и ползающая живность). Глядя на плывущие облака или ночные звезды, можно привести в порядок мысли, расслабиться под стрекот кузнечиков или пение птиц и отдохнуть.

День жажды

В праздник День жажды, который отмечается ежегодно 24 августа, волонтеры и активисты проводят различные конкурсы, спортивные мероприятия, в ходе которых участники отказываются от воды на некоторое время.

В связи с Днем жажды нельзя не вспомнить о героическом подвиге советских солдат, обороняющих Брестскую крепость. Оставшись без воды, они более 10 дней отбивали атаки фашистов, защищая свою Родину. Чтобы увековечить мужество и стойкость солдат, до последнего сражавшихся с захватчиками, на территории цитадели (по левому берегу реки Муховец) установлен мемориал «Жажда».

События

Извержение вулкана Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум 24 августа 79 г.

24 августа 79 года нашей эры произошло первое известное и самое ужасное извержение Везувия. В тот день рано утром над вулканом, который все давно считали спящим, поднялось черное облако. Небо вдруг сделалось грозным, сгустки пепла, извергающиеся из вулкана, полностью скрыли солнце, и наступила кромешная тьма. На улицу нельзя было выйти, не прикрыв голову подушкой, так как вместе с пеплом на голову падали тяжелые камни.

Из 20 000 жителей Помпей в зданиях и на улицах погибло около 2000 человек. Большинство жителей покинули город до катастрофы, однако останки погибших находят и за пределами города. Поэтому точное число погибших оценить затруднительно.

В Париже началась массовая расправа католиков с протестантами-гугенотами (Варфоломеевская ночь)

В ночь на 24 августа 1572 года, накануне праздника памяти Св. Варфоломея, в Париже начались массовые расправы горожан-католиков с протестантами (кальвинистами или гугенотами). Ее организовали вдовствующая королева Франции Екатерина Медичи и Генрих де Гиз, герцог Лотарингский, организатор и руководитель многочисленной и влиятельной партии – Католической Лиги. Это кошмарное событие, получившее название Варфоломеевская ночь, произошло всего несколько дней спустя после свадьбы лидера гугенотов – короля Генриха Наваррского и принцессы-католички Маргариты Валуа.

Основан 1-й Московский медицинский институт (сегодня — Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова) 24 августа 1758 г.

Родоначальником Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова был медицинский факультет Императорского Московского университета (сегодня это МГУ), открытого в 1755 году по предложению великого русского ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова в период правления императрицы Елизаветы Петровны.

Занятия на медицинском факультете начались (13) 24 августа 1758 года. Именно эта дата сегодня и считается точкой отсчёта истории университета. Здесь читали курсы первые русские профессора Семен Зыбелин и Петр Вениаминов, впоследствии к ним присоединились Федор Политковский и Иван Сибирский.

Расширение факультета продолжилось в первой половине 19 века. Так, Устав университета 1804 года уже предусматривал наличие шести самостоятельных кафедр и трех институтов: Клинического, Повивального и Хирургического.

День рождения чипсов 24 августа 1853 г.

24 августа 1853 года Джордж Крам — темнокожий шеф-повар ресторана при отеле Moon's Lake Lodge в городке Саратога-Спрингс (штат Нью-Йорк) впервые приготовил картофельные чипсы.

Один посетитель отказался от поданного ему жареного картофеля, заявив, что брусочки нарезаны слишком толсто. И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав солью, обжарил их до хруста в кипящем масле.

К удивлению повара клиент пришел в восторг от нового блюда. Вскоре «саратогские чешуйки» (Saratoga Chips) завоевали популярность и стали фирменным блюдом в заведении. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами.

Родились:

1947 — Пауло Коэльо, бразильский писатель-прозаик и поэт, 1988 — Руперт Гринт, британский актёр (роль Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере).

Именины отмечают: Марк, Мартин, Федор, Александр, Василий, Мария, Макар, Максим

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