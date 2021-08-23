Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в понедельник, 23 августа, говорится в сообщении Telegram-канала «Пул Первого».

Лидеры двух стран обсудили союзные интеграционные программы, которые находятся в высокой степени готовности. Путин и Лукашенко также согласовали график контактов на высшем уровне в ближайшее время.

— Говорили и о сотрудничестве в области подготовки кадров военных и спецслужб, а также взаимодействии в области СМИ, — написали в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили учения армий двух стран «Запад-2021» и ситуацию на границах Белоруссии с НАТО. Решения по итогам переговоров будут приняты в ближайшее время, говорится в сообщении.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор. Главы государств рассмотрели актуальные вопросы развития российско-белорусских связей, включая взаимодействие в рамках Союзного государства, передает РИА Новости.

В июле прошли переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Путин отметил, что Минск исправно обслуживает все кредиты, несмотря на санкции и пандемию коронавируса. Внешний долг республики снизился на 500 миллионов долларов.

В свою очередь Лукашенко заявил, что стране всегда было непросто в финансовом отношении, но Россия оказала ей серьезную поддержку. Он пообещал «свято выполнять» обязательства по кредитам, чего бы это ни стоило республике.