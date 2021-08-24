Лидеры молодежных сообществ Москвы предложили инициативы в дорожную карту развития здравоохранения

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Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, руководитель сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев встретился с представителями молодежных организаций Москвы и в рамках панельной дискуссии обсудил инициативы по развитию здравоохранения.

Для более эффективной проработки предложений участников дискуссии разбили на команды, а Евгений Нифантьев дал оценку их итоговым инициативам.

Лекарственное обеспечение различных категорий граждан за счет средств бюджета на законодательном уровне, расширение безбарьерной среды, реабилитация переболевших коронавирусом, развитие телемедицины и внедрение новых стандартов экстренной и неотложной помощи — вот лишь часть поднятых в ходе мозгового штурма тем.

Лучшие идеи войдут в дорожную карту по развитию здравоохранения. Среди них — предложения усилить работу по популяризации массового спорта и здорового образа жизни, пересмотреть нормативы медико-социальной экспертизы для установления инвалидности и разработать эффективную просветительскую программу, направленную на информирование людей о мерах профилактики инфекционных и хронических заболеваний.

Участники панельной дискуссии также обсудили необходимость вести санитарно-просветительскую работу в рамках программы «Санитарный щит» — простым языком говорить о безопасности и эффективности отечественной вакцины от коронавируса.

Нифантьев также отметил, что сегодня крайне важно выстраивать доверие между пациентом, врачом, аптекой и производителями лекарственных препаратов.

— Многие наши сограждане не знают о том, какой рывок совершило отечественное фармпроизводство благодаря программе «Фарма-2020». Например, что отечественные лекарства по качеству аналогичны импортным, а благодаря информационной системе маркировка сейчас можно проследить путь каждой упаковки, — подчеркнул Нифантьев.

Напомним, что в 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне.