Столичные власти рассказали, зачем нужны временные трубопроводы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Москве стартовала трехлетняя программа по ликвидации байпасов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, за три года в Москве демонтируют 80 бесхозных байпасов теплосетей.

— Сотрудники коммунальных служб прикладывают все усилия для того, чтобы создавать максимально комфортные условия для жизни москвичей. Один из важнейших проектов в этом направлении — ликвидация бесхозных байпасов, которые нарушают внешний вид города и зачастую мешают местным жителям. В рамках реализации программы временные участки трубопроводов демонтируют, обеспечат надежное тепло- и водоснабжение горожан по основной схеме подземных коммуникаций, — отметил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.

О том, что такое байпасы, почему они становятся бесхозными и как происходит демонтаж, рассказали в столичном департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Что такое байпас и для чего он нужен?

Байпас — это временный обводной участок трубопровода, который прокладывают над землей на время ремонтных или строительных работ, чтобы не прекращать подачу горячей воды и тепла жителям.

Почему байпасы становятся бесхозными?

Как уже говорилось выше, байпасы прокладываются на время, чтобы обеспечить теплом и водоснабжением горожан при строительстве зданий или в случае нештатной ситуации на трубопроводах горячего и холодного водоснабжения. После завершения строительства или ремонта основных инженерных сетей, которые проходят под землей, байпасы должны быть ликвидированы. Однако большинство времянок так и не были своевременно убраны под землю строительными организациями, проводившими работы. Компании обанкротились и не завершили возложенные на них обязательства в полном объеме.

Байпасы, которые имеют признаки бесхозных, как правило, выносятся на рассмотрение комиссии в составе управы района, префектуры округа, ресурсоснабжающей организации. Комиссия проверяет имеющиеся документы и составляет акт о том, что сеть имеет признаки отсутствия эксплуатации. Если не удалось определить собственника, например, компания обанкротилась или прекратила свое существование, документы передают в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Как происходит демонтаж байпасов?

Демонтаж бесхозных байпасов тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения проводится в несколько этапов. Сначала разрабатывается, согласовывается и утверждается проектная документация. Затем под землей прокладывается новый постоянный трубопровод, после чего старые трубы байпаса срезают.

Работы по демонтажу проводятся круглый год?

Учитывая сложность выполнения работ по ликвидации байпасов, то есть прокладку новых сетей под землей и демонтаж надземного трубопровода, основная их часть проводится в межотопительный период. Зимой идут работы, которые не связаны со строительно-монтажными мероприятиями — это проектирование, разработка и согласование соответствующей документации.

Какие байпасы не будут ликвидировать?

В городе ликвидируют только бесхозные участки байпасов, которые вовремя не убрали. Строительные байпасы по-прежнему будут использовать для проведения необходимых работ, после завершения которых их также демонтируют.

Кроме того, не каждая труба, проложенная над землей, — это временный байпас. Есть участки коммунальных сетей (газ, тепло, вода), которые проходят над землей согласно проекту, на постоянной основе. Так поступают, когда нет технической возможности проложить сети под землей — например, участок уже перенасыщен другими коммуникациями и нет места для еще одной трубы. В таком случае городские службы обеспечивают порядок на территории и разрабатывают варианты, как можно вписать объект в городскую среду.