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Москвичи обновили более 80 процентов подлежащих замене газовых плит

Анастасия Колоскова

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Москвичи обновили более 80 процентов подлежащих замене газовых плит
Фото: pixabay.com

Более 80 процентов подлежащих замене в этом году газовых плит обновили жители столицы с января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Так, новые приборы появились в около 169 тысячах московских квартир.

Специалисты газовой службы напомнили москвичам, что срок службы газовой плиты не должен превышать 10–12 лет. Используемые плиты должны содержать автоматическую систему газ-контроля, благодаря которой подача газа прекратится, если пламя в горелке погаснет.

— Ежегодно специалисты газового хозяйства столицы проводят плановые проверки оборудования в газифицированном жилом фонде столицы. Особое внимание — состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Выявленные нарушения оперативно устраняют, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

Ознакомиться с графиком проверок можно на сайте и в Telegram-боте.

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