Олег Леонов: Нам удалось привлечь внимание властей к проблеме шума в центре Москвы

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Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов поддержал предложение Сергея Собянина об увеличении штрафов для автомобилистов, нарушающих тишину. Мэр Москвы написал в своем блоге, что минимальный штраф для них должен составлять 5 тысяч рублей, а избыточно громкий транспорт должен доставляться на штрафстоянки.

— Практически на каждой встрече с жителями центра Москвы возникает вопрос о шумовом загрязнении. Ревущие машины и мотоциклы стали настоящей головной болью для жителей центра. Я неоднократно призывал к более жесткому контролю за теми, кто любит погонять по улицам на машине или мотоцикле с прямоточным глушителем. Наказание для тех, кто думает только о себе, должно быть ощутимым и неотвратимым. Прекрасно, что мэр услышал просьбы людей, — сказал Леонов.

Олег Леонов отметил, что на его сайте тысячи москвичей оставили свои подписи в поддержку инициативы по контролю за уровнем шума и жестких штрафов для нарушителей, а в мэрию было направлено письмо.

Леонов заметил, что вопрос тишины и комфорта в центре очень обширный: кроме автолюбителей, шумят рестораны, производства, стройки. Все это необходимо поставить под жесткий контроль, техническая возможность есть. К каждому району при этом нужно подходить осознанно и комплексно.

Например, на Патриарших жители жалуются на работу ночных баров, а жителям Лефортово необходимы шумозащитные экраны, которые оградят их от шума магистралей.

Общественный деятель, глава муниципального округа Тверской Яков Якубович подтвердил, что проблема очень актуальна для центра Москвы. Он утверждает, что по статистике до 95% москвичей испытывают стресс от избыточного шума. Необходимо комплексное решение проблемы, однако комплексную программу по снижению шума в Москве пока не реализовали.

Есть и ещё одна проблема: неработающий закон о тишине №42, принятый Мосгордумой.

— Шум — огромная проблема для всех, кто живет в центре. Громкие автомобилисты всего лишь вершина айсберга. А рестораны шумят каждую ночь, часами. По моему предложению Совет депутатов Пресни направил в Мосгордуму законодательную инициативу о внесении изменения в московский закон «О тишине». Предлагаемое положение вносит запрет на работу после 23:00 для баров и ресторанов, расположенных в жилых домах. Люди не могут уснуть из-за постоянного праздника под окнами, — также отметил муниципальный депутат Пресненского района Анатолий Юшин.