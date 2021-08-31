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Патриотизм, здоровье, экология: как московские волонтеры занимались добровольчеством на каникулах

Марьяна Шевцова

Общество
Патриотизм, здоровье, экология: как московские волонтеры занимались добровольчеством на каникулах
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Многие участники волонтерских отрядов московских школ и колледжей не прекращали добровольческую деятельность на каникулах. Они работают в столичных пунктах вакцинации, проводят экологические и патронатные акции, организуют полезный досуг для ребят из младших классов и помогают школам готовиться к новому учебному году.

Для столичных волонтеров каникулы — не повод останавливать добровольческие проекты. Социальные, патриотические, экологические и другие инициативы продолжаются, и ребята активно в них участвуют.

— Московский центр «Патриот.Спорт» курирует волонтерское движение в столичных школах и колледжах. Оно насчитывает свыше 550 объединений, в которые входят более 39 тысяч ребят. Волонтерство начинается с желания делать добрые дела и постепенно превращается в образ жизни. Волонтер — это человек, который не может остаться в стороне, когда другим людям, школе, родному городу или стране требуется помощь. Многие столичные школьники занимаются добровольчеством не только во время учебного года, но и на отдыхе. Ведь у добрых дел не бывает каникул или перерыва, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Добрые уроки волонтерства

Каждый месяц летних каникул стал для московских волонтеров насыщенным и ярким. В июне для ребят и педагогов работала летняя школа волонтерского актива «Вместе по дороге». Проект проводился Московским центром «Патриот.Спорт» на опорной площадке Романовской школы. В нем приняли участие ученики школ № 185, 771, 1164, 1231, 1551, 1571, школы «Новокосино» и Романовской школы.

Ежедневно ребята участвовали в интерактивной образовательной и досуговой программе. Им понравились командобразующие игры и занятия, спортивные разминки и музыкальные тренировки, а также психологический тренинг по коммуникативной грамотности. В квесте «Путешествие по миру волонтерства» дети узнали о направлениях добровольческой деятельности и о том, как они могут проявить себя в качества волонтера. А благодаря акции «Твоя жизнь дорогА!», которую провели совместно с ГИБДД города Москвы, школьники еще раз повторили главные правила безопасности на дороге. Помимо этого, участники летней школы волонтерского актива пообщались с профессиональным фотографом и узнали об особенностях работы в студии и использовании различных источников света и хромакея.

Итоговый онлайн-форум в рамках сетевого образовательного проекта «Правовая Москва» собрал большую аудиторию. В нем приняли участие ученики школы № 1536, студенты колледжа полиции, колледжа «Царицыно», команда Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве, студенты юридического колледжа, опорной площадки проекта «Эстафета живых дел». Ребята работали в командах, участвовали в интенсивах, а затем в прямом эфире дискутировали и обсуждали вопросы правового регулирования. Сетевой образовательный проект «Правовая Москва» проводится в рамках развития профессионального волонтерства с 2015 года. В течение всего учебного года ребята слушают лекции и решают тематические кейсы, знакомятся с основами правового воспитания и учатся выходить из сложных ситуаций, а студенты-лекторы — на практике применяют полученные знания.

В июне в школе № 1357 «На Братиславской» прошел проект «Пятая развивающая четверть», который в этом году был посвящен году науки и технологий. На протяжении двух недель ребята узнавали об истории научного и технического прогресса, вместе проходили все его пути становления: от изобретения рычага до интернета и социальных сетей. В проекте приняли активное участие как ребята, так и волонтеры-наставники из педагогического состава школы. Старшеклассники проводили с детьми занятия в школьных лабораториях, организовывали конкурсы и викторины, помогали ставить творческие номера и организовать дружную командную работу.

Для памяти и жизни

22 июня волонтеры «Команды добро-ТЫ» Зеленоградского дома творчества детей и молодежи провели патриотическую акцию «Помним», приуроченную ко Дню памяти и скорби. Ребята возложили цветы к памятнику у железнодорожной станции Крюково и почтили память погибших бойцов советской армии, узников концлагерей, партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны.

Одна из летних акций городского проекта «Эстафета живых дел» была приурочена ко Дню российского кино. В Москве, на территории киностудии имени Горького столичные волонтеры повесили самодельные кормушки для птиц и белок. Они были сделаны ребятами на мастер-классе в Летней школе актива, а теперь обрели свое место в городе. После размещения кормушек дети осмотрели территорию киностудии и стали первыми посетителями выставки «Время и Вещи. Исторический костюм в кино»: на экспозиции представлены платья, костюмы и эскизы из легендарных исторических фильмов киностудии имени Горького.

— Мне нравится видеть улыбки людей и помогать природе. Это во многом вдохновляет на добрые дела. Сегодня мы развесили кормушки и украсили ими парк возле киностудии Горького. У нас в школе проходят и другие экологические акции, мы собираем пластик, макулатуру. Я рада, что таким образом могу внести вклад в защиту окружающей среды и сделать Москву еще более красивой, — поделилась Василиса Комарова, ученица школы № 1571, участница проекта.

Московский центр «Патриот.Спорт» курирует восемь направлений школьного добровольчества. Эковолонтеры помогают охранять природу. Медиаволонтеры рассказывают о важных событиях в СМИ и социальных сетях. В области культуры волонтеры взаимодействуют с музеями, театрами, библиотеками, организуют творческие кружки. В рамках патронатного волонтерства школьники помогают ветеранам, ухаживают за памятниками и мемориалами, проводят исторические реконструкции. Событийные волонтеры помогают на форумах, праздниках, конференциях и других мероприятиях. В рамках социального волонтерства дети оказывают помощь нуждающимся. Спортивные волонтеры участвуют в проведении состязаний. Профессиональное волонтерство помогает добровольцам получать навыки и опыт работы по будущей специальности.

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