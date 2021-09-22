Суд в США освободил обвиненного в нарушении санкций россиянина Никитина

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Американский суд освободил из-под стражи гражданина России Олега Никитина, который в декабре 2019 года был арестован Штатами по обвинению в нарушении санкций. Об этом в среду, 22 сентября, сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

По его словам, Министерство иностранных дел России неоднократно обращалось в Госпед США с требованием освободить всех граждан РФ, которые находятся в американских тюрьмах на незаконных основаниях.

— Действительно, наш гражданин находился в заключении в США по обвинению в нарушении американской санкционной политики. Находился в тяжелейших условиях и перспективы были очень туманны. К счастью, наши адвокаты и наше Министерство иностранных дел — здесь нужно им поставить просто «пятерку», потому что они совершили чудо, — сообщил глава Фонда в разговоре с «ФАН».

Россиянина Олега Никитина и двух граждан Италии арестовали в США в декабре 2019 года. Их задержали в городе Саванна, штат Джорджия.

Как заявляло обвинение, Никитину якобы принадлежит зарегистрированная в России компания KS Engineering. Россиянина подозревали в сговоре с целью отмывания денег, финансовых махинациях и попытке обойти торговые ограничения.

Кроме того, такие же обвинения выдвинули против еще одного гражданина РФ Антона Черемухина.