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Показы фильмов Пола Верховена пройдут в кинотеатре «Салют»

Ольга Маркова

Развлечения
Показы фильмов Пола Верховена пройдут в кинотеатре «Салют»
Кадр из фильма «Основной инстинкт»

Сеть кинотеатров Москино с 3 по 5 октября приглашает зрителей увидеть мини-ретроспективу голландца Пола Верховена. Показы пройдут в кинотеатре «Салют».

Откроет программу полная черного юмора психологическая драма «Она». История состоятельной парижанки Мишель, в дом которой однажды врывается мужчина в черном, жестоко избивает ее и насилует. Когда он исчезает, Мишель не заявляет в полицию. Произошедшее пробуждает в ней детские психологические травмы и скрытые инстинкты, связанные с ее отцом, серийным убийцей. За фантастическую игру Юппер получила «Золотой глобус».

Зрителям также представят ленту «Вспомнить все» — вольную экранизацию рассказа Филипа Дика. Там, где у американского фантаста была просто паранойя — у Верховена колоритные марсианские мутанты, обольстительная красавица Шэрон Стоун и непобедимый Арнольд Шварценеггер.

Классику эротического триллера «Основной инстинкт» Верховен снял после «Робокопа» и «Вспомнить все». Стоун, накаляя обстановку в полицейском участке, томительно закидывает ногу на ногу, а нож для колки льда играет очень важную роль.

Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами, сообщается на сайте Москино.

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