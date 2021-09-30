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Эксперты рассказали как изменился онлайн-сервис «Социальный навигатор»

Дарья Чентаева

Общество
Эксперты рассказали как изменился онлайн-сервис «Социальный навигатор»
Фото: freeimages.com

С помощью онлайн-сервиса «Социальный навигатор» москвичи могут найти нужную организацию, которая окажет необходимую услугу. На полноэкранной карте представлены социальные службы, некоммерческие организации и некоторые бизнес сервисы. Здесь можно получить более 220 услуг, включая психологическую и юридическую помощь, поиск трудоустройства и другие.

В сентябре «Социальный навигатор» обновился, он стал более удобным и функциональным. В сервис установили умный поиск. А также для москвичей представили новые некоммерческие и государственные учреждения и новые социальные услуги. Отмечается, что с начала работы обновленного сервиса им воспользовались более 1,3 миллиона раз.

— Наша «карта добрых дел» помогает жителям Москвы найти необходимую социальную услугу рядом с домом. Всего в навигаторе свыше 935 адресов по 24 категориям социальных услуг. Теперь сервис выглядит как полноэкранная карта с умным поиском и оптимизированной навигацией, — отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Никита Соломин.

Человек, который зайдет в «Социальный навигатор», сразу попадает на интерактивную карту, такой же виджет находится на главной странице сайта Департамента труда и социальной защиты населения. На каждой карточке социальной услуги можно прочитать ее описание и узнать, где ее можно получить.

Для удобства пользователей, при поиске услуги или организации в сервисе можно установить несколько фильтров: по типам организации, округу, доступности объекта для маломобильных граждан и другие. Умный поиск сам выдаст человеку необходимые услуги и организации, а также покажет их адреса.

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