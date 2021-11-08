Москвичам рассказали о подготовке к запуску третьего маршрута МЦД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) объединит два тупиковых железнодорожных направления — Ленинградское и Казанское. О подготовке запуска МЦД-3 рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 8 ноября.

В ведомстве отметили, что протяженность нового маршрута из 43 станций составит 85 километров. На 14 остановочных пунктах организуют пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры.

Также МЦД-3 соединит 20 регионов Москвы и 10 населенных пунктов Московской области.

— Делимся кадрами масштабной стройки, развернутой в самом сердце будущего D3 на Митьковской ветке. Совместно с РЖД полностью трансформируем инфраструктуру. Здесь уложат новые и перенесут существующие пути, построят новый тоннель и реконструируют соединительную линию, — говорится в сообщении департамента.

Видео: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три новых станции откроют до конца текущего года на четвертом маршруте Московских центральных диаметров. Глава города добавил, что будущие станции Минская и Аминьевская станут масштабными транспортно-пересадочными узлами.