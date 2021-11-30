Индустриальный квартал создадут на месте бывшей промзоны «Серп и Молот»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Лефортово Карта всех событий

На территории бывшей промзоны «Серп и Молот» возведут индустриальный квартал, который сможет обеспечить городу почти полторы тысячи рабочих мест. Об этом 30 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Площадь участка бывшей промзоны, подлежащей комплексному развитию, составляет 3,1 гектара. Здесь построят 60 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, — заявил Владимир Ефимов.

По его словам, инвестор вложит в проект более 5,5 миллиарда рублей. Кроме того, ежегодно в городской бюджет будет поступать 490 миллионов рублей.

На данный момент на территории бывшей промзоны расположены склады, офисы, таксопарк и автосервис, на месте которых могут появиться магазины, банки, кафе и рестораны.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что это уже третий проект комплексного развития территорий, который реализуется в этой промзоне.

— Суммарно три участка занимают более 11 гектаров, а инвестиции в эти проекты превысят 55 миллиардов рублей. Всего здесь появится 4,7 тысячи новых рабочих мест, — цитирует Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

19 ноября сообщалось, что сорок участков бывших промышленных зон общей площадью свыше 590 гектаров реорганизуют в рамках программы «Индустриальные кварталы». Все территории расположены в разных районах Москвы.