Фонд «Русь» проведет продовольственный марафон в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фонд продовольствия «Русь» 18 декабря совместно с компанией X5 Group проведет продовольственный марафон в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе организации в четверг, 2 декабря.

— В нем будет задействовано 1014 магазинов торговой сети «Пятерочка». И сейчас мы ищем людей, которые помогут нам организовать столь крупное благотворительное мероприятие, — говорится в сообщении.

Так, 18 декабря потребуются волонтеры для сбора продуктов в торговых точках, а с 19 декабря — для фасовки продуктовых наборов на складе и развоза наборов благополучателям. Благодаря участию в проекте можно стать частью команды, которая ежемесячно кормит более 150 тысяч нуждающихся по всей стране и получить опыт участия в крупном благотворительном проекте.

Участники получат благодарственные и рекомендательные письма от руководителей фонда «Русь». Желающие могут оставить заявки по ссылке.