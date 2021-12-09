Пожар произошел в замке Вальдау XIII века под Калининградом

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Под Калининградом горит замок Вальдау XIII века, который имеет статус памятника культурного наследия. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.

— Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета, — рассказали в пресс-службе РИА Новости.

Замок Вальдау построен в XIII веке и принадлежал Тевтонскому ордену. Он расположен в поселке Низовье в Калининградской области. В прошлом это поселение называлось Вальдау, как и замок.

В 2007 году строению присвоили звание памятника культурного наследия регионального значения. Здание признано аварийным из-за угрозы обрушения крыши, но для посетителей был открыт левый флигель — там расположился краеведческий музей.