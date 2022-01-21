Американский певец и актер Meat Loaf скончался на 75-м году жизни

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Американский музыкант и актер Meat Loaf (Марвин Ли Эдей) скончался в пятницу, 21 января, на 75-м году жизни. Об этом сообщается на официальный странице звезды в Facebook.

— Наши сердца разбиты, и мы сообщаем, что несравненный Meat Loaf скончался сегодня вечером в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей. От его сердца к вашим душам: никогда не переставайте зажигать! — говорится в сообщении.

Детство музыканта прошло в Далласе, штат Техас. Его отец был офицером полиции, а мать — школьной учительницей, увлекающейся исполнением госпелов. В 1967 году юноша переехал в Лос-Анджелес, где устроился на работу вышибалой в ночном клубе и создал психоделик-рок-группу Popcorn Blizzard.

В 1975 году Лоуф дебютировал в кино, снявшись в картине «Шоу ужасов Роки Хоррора». Также артиста можно увидеть в фильмах «Медиатор судьбы» и «Бойцовский клуб». В 1977 году свет увидел альбом «Bat out of Hell», успех которого был поистине сенсационным. Самые горячие страсти вокруг Meat Loaf бурлили в Европе и Австралии. В Великобритании пластинка не покидала первой сотни хит-парада 474 недели подряд, то есть более девяти лет.