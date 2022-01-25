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Умер двукратный серебряный призер ЧМ по футболу Вим Янсен

Иван Юминов

Спорт
Умер двукратный серебряный призер ЧМ по футболу Вим Янсен
Фото: Twitter / OnsOranje

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира по футболу в составе Нидерландов Вим Янсен умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Королевского футбольного союза Нидерландов во вторник, 25 января.

— Покойся с миром, Вим Янсен. 65 раз в Оранжевом, два финала чемпионата мира, — говорится в сообщении.

Он являлся настоящей иконой голландского футбола, отмечается в Twitter союза.

Большую часть карьеры Янсен выступал за «Фейенорд», взяв с ним Кубок европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок в 1970 году, а также Кубок УЕФА в 1974-м. Также он выступал за амстердамский «Аякс» и «Вашингтон».

Футболист провел 65 матчей за сборную Нидерландов, в которых забил один гол. Янсен дважды брал серебро чемпионатов мира в 1974 и 1978 годах.

После завершения карьеры он тренировал такие клубы, как «Локерен», «Фейенорд», сборную Саудовской Аравии, а также японский «Санфречче Хиросима». Незадолго до его 75-летия в октябре 2021 года была опубликована его автобиография, где было сказано, что в последние годы он страдал деменцией.

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