МИД Британии анонсировал законопроект об ужесточении санкций в отношении России

Фото: Официальный сайт МИД Великобритании / gov.uk

Правительство Великобритании планирует представить новый законопроект с целью ужесточить санкции против России. Об этом в среду, 26 января, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

— Мы предложим новый законопроект для ужесточения нашего режима санкций, чтобы мы смогли нацелиться на большее число компаний и физических лиц в России, — сообщила политик.

Она уточнила, что документ будет представлен в ближайшие дни.

Трасс также не исключила, что Лондон может ввести ограничительные меры в отношении президента РФ Владимира Путина в случае вторжения российской стороны на Украину, передает ТАСС.

25 января лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

Во время встречи политики обсудили важность единой позиции относительно России и ее якобы «агрессии» по отношению к Украине. По мнению должностных лиц, приоритетом в данной ситуации остается дипломатический подход.