Фото: Анатолий Гендин, специально для «Вечерней Москвы»

24 февраля Православная церковь чтит память христианского святого Власия Севастийского, почитаемого в лике священномучеников. Наши предки почитали святого Власия как покровителя рогатого скота. В народе этот день называют Коровником или Морозник. После Власьева дня сильные зимние холода отступают. В народе считали, что около этого дня бывает семь морозов: три дня до Власия, один на Власия и три — после.

24 февраля принято устраивать большие пиршества, на которые приглашались все родные, близкие и соседи. На стол подавалось главное блюдо — жаркое. Тем, кто его отведал, весь следующий год выдастся счастливым и удачным.

Работать в этот день запрещается — можно только веселиться или же присматривать за хозяйством.

Что касается коров, то их в этот день поили святой водой, угощали ржаным хлебом и кашей из молока, дабы удои увеличивались, а отел был успешным.

Приметы погоды:

Если много снега, то скоро весна наступит и в мае много зелени будет.

Оттепель наступила в этот день — морозов больше не будет.

Если много долгих сосулек, то весна поздняя будет.

Гром — к сильным ветрам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что съесть 24 февраля, чтобы быть счастливым целый год

Именины отмечают: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.