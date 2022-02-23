Народный календарь. Что съесть 24 февраля, чтобы быть счастливым целый год
24 февраля Православная церковь чтит память христианского святого Власия Севастийского, почитаемого в лике священномучеников. Наши предки почитали святого Власия как покровителя рогатого скота. В народе этот день называют Коровником или Морозник. После Власьева дня сильные зимние холода отступают. В народе считали, что около этого дня бывает семь морозов: три дня до Власия, один на Власия и три — после.
24 февраля принято устраивать большие пиршества, на которые приглашались все родные, близкие и соседи. На стол подавалось главное блюдо — жаркое. Тем, кто его отведал, весь следующий год выдастся счастливым и удачным.
Работать в этот день запрещается — можно только веселиться или же присматривать за хозяйством.
Что касается коров, то их в этот день поили святой водой, угощали ржаным хлебом и кашей из молока, дабы удои увеличивались, а отел был успешным.
Приметы погоды:
Если много снега, то скоро весна наступит и в мае много зелени будет.
Оттепель наступила в этот день — морозов больше не будет.
Если много долгих сосулек, то весна поздняя будет.
Гром — к сильным ветрам.
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Именины отмечают: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.