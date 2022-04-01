Прием заявок на второй конкурс национальных видеороликов «МЫ» проходит в Москве

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Второй всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» стартовал в столице 18 марта и продлится до конца лета. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

— Когда мы знаем особенности культуры той или иной национальности, становится понятно, как выстраивать взаимодействие и как общаться друг с другом, — отметил главный организатор проекта, член общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн.

Он добавил, что с 18 марта и до конца лета 2022 года организаторы конкурса принимают заявки от всех желающих. А начиная с 19 сентября жюри конкурса проведет отборочный тур и объявят народное онлайн-голосование. Оценочный этап завершится 16 октября. Победителей конкурса соберут в День народного единства для вручения наград за их работы.

Для участия в конкурсе необходимо выбрать тему и номинацию, снять видеоролик по выбранной категории и загрузить его в один из предоставляемых файлообменников. На выбор предлагаются две темы и пять номинаций. Авторы могут представить на конкурс не больше двух работ.

В 2022 году организаторы расширили конкурс территориально и теперь присылать свои работы могут не только россияне, но и авторы из стран СНГ.

Организаторами конкурса стали межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», Федеральное агентство по делам национальностей, комитет Государственной думы по делам национальностей и другие.