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Российским чиновникам могут увеличить возраст выхода на пенсию

Полина Долганова

Общество
Российским чиновникам могут увеличить возраст выхода на пенсию
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума в мае 2022 года может принять проект закона «О государственной гражданской службе». Об этом стало известно в среду, 20 апреля.

Уточняется, что закон позволит увеличить предельный возраст, до которого чиновники смогут занимать руководящие посты в федеральных органах, до 70 лет.

Решение может быть принято с согласия россиян.

По словам источника из аппарата профильного комитета по региональной политике, проект закона был рекомендован к рассмотрению в апреле, однако сроки сдвинулись на месяц.

По данным газеты «Известия», документ предварительно уже поддержали на уровне руководства нижней палаты.

Недавно стало известно, что среди жителей крупных российских городов увеличилось число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на средства, которые будет выплачивать государство. Это следует из данных опроса SuperJob, в нем приняли участие 32 тысячи респондентов из всех субъектов. В среднем 28 процентов россиян сказали, что после достижения пенсионного возраста будут работать и жить на заработную плату, 24 процента рассчитывают только на пенсию, 14 процентов планируют жить на сбережения.

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