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Эксперт сообщил о снижении цен на ряд продовольственных товаров

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт сообщил о снижении цен на ряд продовольственных товаров
Фото: depositphotos

В России снизились цены на некоторые виды продовольственных товаров, а темпы роста цен на позапрошлой неделе упали в 3,5 раза. Об этом сообщил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

По данным Росстата, в цене прибавили рис, гречка и пшено. Но при этом подешевели сахар-песок, яйца, курица и бананы.

Эксперт пояснил, почему снизились цены на данные виды товаров.

— Объяснение простое: цена — регулятор спроса. Когда цены сильно росли, кто-то успел закупиться, кто-то нет. А дальше делать запасы «мешает» цена. Это чисто рыночный регулятор спроса. Когда падает спрос, продавать товар по-прежнему нужно, вот и он немного дешевеет, — отметил он в комментарии Общественной службе новостей.

По словам эксперта, до конца года возможен рост цен на ряд продовольственных товаров.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что розничный спрос в стране пришел в норму без использования ручного регулирования рынка. Он отметил, что такое случается периодически, но затем ситуация стабилизируется.

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