Грабитель вырвал телефон из рук девушки около клуба в центре Москвы

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Россия, Москва, Покровский бульвар Карта всех событий

Оперативники задержали молодого человека, ограбившего девушку в центре столицы. Об этом в понедельник, 16 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленник вышел из такси около клуба на Покровском бульваре. Воспользовавшись тем, что вокруг было большое скопление людей, он вырвал из рук девушки смартфон и убежал. Материальный ущерб составил 150 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий 21-летнего подозреваемого задержали на Профсоюзной улице. Злоумышленник успел продать похищенный телефон, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось о том, что злоумышленник пытался ограбить столичную квартиру, но напился и уснул.