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Мужчина украл латунные шары с исторического здания в Москве

Анастасия Колоскова
Происшествия
Мужчина украл латунные шары с исторического здания в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Никитский бульвар Карта всех событий

Столичные полицейские задержали молодого человека, который подозревается в похищении латунных шаров с лестничных площадок здания исторического значения на Никитском бульваре. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 19 мая, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

— Согласно заключению специалистов, данные шарообразные фрагменты металлических ограждений с латунными деталями и деревянными поручнями указанного подъезда являются объектами культурного наследия регионального значения, взятыми под охрану государства, — сказал правоохранитель.

Уточняется, что мужчина вручную демонтировал 21 латунный шар с металлических ограждений. Подозреваемого задержали на Никитском бульваре, им оказался 29-летний приезжий.

Похищенные фрагменты он добровольно передал полицейским. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Злоумышленнику грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы до трех лет, уточнил Васенин.

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