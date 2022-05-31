Эксперт рассказал о новом виде мошенничества с персональными данными

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Специалист по кибербезопасности Олег Седов рассказал о новом виде мошенничества с персональными данными.

Он призвал россиян внимательно следить за тем, какие данные и на каких ресурсах нужно оставить при регистрации, и оценивать, стоит ли это делать.

— Например, на фоне ухода иностранных компаний из России появились фишинговые сайты, предлагающие распродажу остатков брендов. Люди размещали заказы, указывали когда, куда и что им нужно доставить, но ничего не происходило. Формально у обманутых пользователей даже нет повода обратиться в полицию, потому что они ничего не потеряли и никакого ущерба или вреда не понесли, — отметил эксперт в комментарии НСН.

Но в этом случае персональные данные этих людей утекли в Сеть, затем мошенники могут использовать их в своих интересах.

Накануне Минцифры предложило наказывать компании за утечку персональных данных клиентов. Инициатива предполагает, что нарушители могут быть оштрафованы на один процент от годового оборота, передает «Взгляд.ру».

В связи с ограничением некоторых социальных сетей и информационных серверов в России некоторые граждане используют для входа в Facebook* или Instagram** VPN-приложения. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, на что обращать внимание при переходе на такие платформы, чтобы не стать жертвой мошенников.

*Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.