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Житель столицы лишился золотых украшений после отдыха в ночном клубе

Анастасия Колоскова
Происшествия
Житель столицы лишился золотых украшений после отдыха в ночном клубе
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Большая Грузинская улица Карта всех событий

Мужчина лишился золотых украшений после отдыха в столичном ночном клубе. По данному факту проводится проверка. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам 34-летнего москвича, накануне он проводил время в одном из увеселительных заведений на улице Большой Грузинской. Там он отдыхал с друзями и употреблял спиртные напитки. Покинув клуб около 04:30, мужчина поймал такси и отправился домой, в Большой Татарский переулок.

Проснувшись утром, житель столицы обнаружил пропажу золотых изделий: цепочки, крестика и подвески, а также обручального кольца. Причем где и при каких обстоятельствах он мог лишиться ювелирных изделий, мужчина не помнит.

Стоимость ущерба составила 230 тысяч рублей.

До этого в отделение полиции обратилась хозяйка квартиры в Фурманном переулке. Заявительница рассказала, что некоторое время назад уезжала на длительный срок и оставила ключи от дома своей знакомой. По возвращении домой москвичка обнаружила, что из сейфа пропали дорогие часы и ювелирные украшения. Сумма материального ущерба превысила один миллион рублей.

Алкоголь Украшения пропажа
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