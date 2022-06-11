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Московским школьникам расскажут, как правильно выбрать профессию

Марьяна Шевцова
Город
Московским школьникам расскажут, как правильно выбрать профессию
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Для ребят подготовили тематические онлайн-встречи, которые помогут им исследовать свои способности и развить ключевые навыки, необходимые для построения личной карьерной стратегии.

Клуб «Soft Skills 2035» — открытая площадка проекта Городского методического центра «Профессиональные стажировки» — приглашает школьников присоединиться к летним онлайн-мероприятиям. Ребята смогут не только узнать больше о навыках будущего, но и получить советы от экспертов по выбору будущей профессии. Для участия необходимо пройти регистрацию.

22 июня учащихся приглашают поразмышлять, как изменится жизнь человека в мире развитого искусственного интеллекта и автоматизации. Ребята обсудят, как гибкие навыки помогут им выстроить отношения с новыми технологиями, успешно соседствовать с алгоритмами, а главное — делать то, что не под силу машинам.

23 июня школьники поговорят о генерации и реализации продуктивных идей и узнают, правда ли, что это происходит быстрее и эффективнее, если в коллективе взаимодействуют люди с разным опытом, способностями, чертами характера.

Участники онлайн-встречи 27 июня исследуют темы таланта, силы воли, мотивации, психологической устойчивости, обсудят, какие еще черты формируют настоящих чемпионов. Эти же свойства характера пригодятся тем, кто желает выстроить успешную карьеру.

Московский клуб «Soft Skills 2035» — уникальное развивающее пространство, организованное Городским методическим центром столичного департамента образования и науки. Под руководством тренеров и наставников школьники закладывают фундамент для своей успешной профессиональной реализации в будущем.

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