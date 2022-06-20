Скончался литовский актер Регимантас Адомайтис

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Литовский актер Регимантас Адомайтис скончался в возрасте 85 лет. В связи с утратой литовский лидер Гитанас Науседа выразил свои соболезнования семье артиста.

— Своей личностью и деятельностью он охватил всю эпоху литовской культуры. Я восхищался им не только как актером кино, но и как актером театра, который вместе с другими звездами литовской сцены создал незабываемые роли. Я всегда буду помнить его поразительный, живой, юношеский тембр голоса, который поднимал настроение даже в самый мрачный день, — заявил глава Литвы.

Литовский лидер уточнил, что в последний раз Адомайтис намекнул ему о появлении нового желания в своей жизни. Так, именитый актер хотел стать режиссером. Однако данной мечте не суждено было сбыться. В заключение Науседа заявил, что в истории литовского государства и культуры Регимантас Адомайтис навсегда останется выдающейся личностью, художником, работы которого заложили вехи великих ценностей для общественного выбора, сообщает «Sputnik Литва».

Литовский и советский актер родился 31 января 1937 года в Шяуляе. Слава к нему пришла с фильмом «Никто не хотел умирать» Витаутаса Жалакявичуса (1965 год). В дальнейшем Адомайтис снялся в десятках советских кинофильмов. В 1985 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.

Артист сыграл многочисленные роли в Каунасском драматическом театре, а затем в Национальном драматическом театре Литвы.