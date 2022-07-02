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Дептранс предупредил об ограничениях работы метро из-за концерта в «Лужниках»

Александр Афонин
Город
Дептранс предупредил об ограничениях работы метро из-за концерта в «Лужниках»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

В субботу, 2 июля, на стадионе «Лужники» состоится концерт, который начнется в 19:00. В связи с мероприятием возможны ограничения на вход и выход в метро. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На станциях метро «Спортивная», «Фрунзенская», «Воробьевы горы», «Парк культуры» и МЦК Лужники возможны ситуативные ограничения на вход и выход по требованию сотрудников полиции.

Жителям столицы порекомендовали заранее купить билеты на обратную дорогу в метро. Это позволит сэкономить время в пути. Кроме того, оплатить проезд можно будет банковской картой прямо на турникете, отмеченном специальным стикером, передает Дептранс.

29 июня стало известно, что автобусы трех маршрутов поменяют схему движения 2 июля из-за концерта в «Лужниках». Так, маршрут м5 поедет по Комсомольскому проспекту без заезда к станции метро «Спортивная». При этом маршруты м6 и 220 пройдут по Хамовническому Валу и Лужнецкому проезду при движении в сторону центра до 19:40, а после — при проезде в обе стороны.

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